В Москве сегодня облачно, в выходные ожидается похолодание

В Москве 27 мая переменная облачность, в Подмосковье местами пройдет кратковременный дождь, на выходные прогнозируется небольшое похолодание, передаёт Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, в столице сегодня ожидается теплая погода, от 21 до 23 градусов. По области будет 19-24, возможны кратковременные дожди и гроза. Ночью температура опустится до 12-14 градусов в столице, в Подмосковье – до 9-14

Скорость ветра составит 2-7 м/c, атмосферное давление – 751 мм ртутного столба.

К выходным в Москве ожидается похолодание, в субботу будет облачно, возможен небольшой дождь, температура 19-21 тепла. В Подмосковье будет немного теплее, там воздух прогреется до 23 градусов. В ночь с субботы на воскресенье похолодает до 6-11 градусов как в Москве, так и в области. Днем в воскресенье будет 19-21, также возможны кратковременные дожди.