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Синоптики предупредили москвичей о заморозках в конце мая и жаре в июне

Общество
11:07, 27 мая 2021

Синоптики предупредили москвичей о заморозках в конце мая и жаре в июне
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Специалист центра ФОБОС Елена Волосюк дала прогноз на оставшиеся дни мая и рассказала, какой будет погода в июне.

– В выходные, 29 и 30 мая, Москву ждут серьезные похолодания, – рассказала Sobesednik.ru синоптик. – К западным границам столичного региона уже подобрался атмосферный фронт, который несет с собой дожди, минувшей ночью уже прошли осадки.

Бояться дождей не стоит, они не несут с собой ощутимой прохлады, – отмечает Елена Волосюк. – По большому счету, до конца рабочей недели нас ожидает теплая погода, с температурой чуть выше средних многолетних значений: в ночное время от +10 до +15, днем от +19 до +24 градусов.

Уже в выходные, увы, воздушные потоки сменят направление. К нам прорвется арктический воздух, похолодание начнется уже в субботу, 29 мая ожидается около +18 градусов, а в воскресенье, 30 мая, мы прогнозируем максимальные значения на уровне +15 – +17 градусов.

– В ночь с воскресенья на понедельник не исключены заморозки, – предупреждает специалист ФОБОС.

Зато на первую половину июня Елена Волосюк дает вполне оптимистичный прогноз.

– К началу июня погода пойдет на поправку, солнца будет достаточно много, – обещает синоптик. – Первая декада июня обещает быть теплой, временами даже жаркой, когда температура будет повышаться до +27 градусов.

Теги: #Погода #Москва

Рубрика: Общество

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