"Полицейские" с удостоверением сварщика ответят за порабощение 8 человек в Волгограде

На протяжении четырех лет пятеро фигурантов уголовного дела о торговле людьми передавали в трудовое рабство людей в Волгоградской области, сообщает региональное управление СКР.

В 2016 году 42-летний местный житель с двумя приятелями наладили незатейливую криминальную схему, позже они нашли еще двух подельников. Своих жертв злоумышленники находили среди бездомных и злоупотребляющих алкоголем граждан. Показывая удостоверение сварщика, они представлялись сотрудниками полиции и «задерживали» людей.

У потерпевших отнимали мобильные телефоны, чтобы те не смогли обратится к правоохранителям. Авто, в которых перевозили жертв, имели функцию блокировки дверей.

Отвечать перед судом подследственные будут по факту похищения пяти мужчин и трех женщин в возрасте от 40 до 56 лет. На рабских условиях все они были переданы на фермерские хозяйства ближайших регионов. Там их избивали и угрожали электрошокерами.

Следователи направили обвинительное заключение в прокуратуру Волгоградской области для утверждения.