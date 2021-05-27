"Больше мигрантов – и можно вообще не работать": в сети издеваются над идеей о 4-хдневной рабочей неделе

Россияне категорически против появления нового выходного, так как это ударит по их карманам, и уверены, что укороченная рабочая неделя нужна конкретно чиновникам.

Министр труда Антон Котяков заявил, что его ведомство рассматривает инициативу о введении четырехдневной рабочей недели.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются в министерстве. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», – сказал Котяков. При этом, справедливости ради, он отметил, что «готовность рассмотреть не стоит расценивать как потенциальное согласие».

Напомним, что впервые об этом заговорил тогда еще Дмитрий Медведев летом 2019 года на Международной конференции труда в Женеве. Заявление получило широкий негативный резонанс и не имело никаких последствий. Россияне выдохнули – ну, сказал, обсудили и забыли… Позже Медведев еще пару раз озвучивал эту свою идею, но с тем же выхлопом.

Но надо понимать, что так просто наши государственные деятели слов на ветер не бросают, если это, конечно, не касается обещаний лучшей жизни. Кто бы мог подумать, что на раз-два майские праздники в этом году станут длинными, что, естественно, ударит по экономике и бизнесу? Но эта идея также поначалу была неким вбросом, а уже потом стала решением Владимира Путина.

Так что не относиться всерьез к инициативе четырехдневной рабочей неделе нельзя – вполне возможно, что ее планируют внедрить. Вот только для кого? Вряд ли работодатели будут готовы платить людям столько же за меньшее время работы – значит, это ударит по карманам обычного россиянина, который и так трудится без выходных, чтобы содержать семью и платить кредиты. Так что, по всему, выходит, что это выгодно лишь чиновникам, которые будут меньше появляться на рабочих местах.

Именно об этом и пишут люди в соцсетях.

«Чиновники совсем обленились, скоро на работу ходить перестанут, а те, за счет кого они живут, как пахали без выходных и праздников, так и будут», – считает россиянин.

«Да не дай Бог такой подарок от наших горе-реформаторов!» – вторит ему следующий читатель.

«Может, лучше сокращение работы до пенсии сделать?» – напоминает о больном вопросе повышения пенсионного возраста москвич.

«Вы, Минтруда, у народа сначала спросите, согласны ли они так работать. А то именуете себя слугами народа, а работаете не в интересах людей», – звучит обращение к Котякову.

«Народ против, а власть продвигает, вот скажите, зачем оно?» – звучит риторический вопрос.

«Ну, вы же прекрасно понимаете, что даже если и введут 4-хдневку, для трудящихся ничего не изменится. Зарплату платит работодатель и, естественно, чтобы заработать те же деньги, работать придется так же», – озвучивает свою мысль житель Урала.

«Я или совсем тютю, или основы экономики не понимаю. С одной стороны – нам нужны мигранты. С другой – четыре рабочих дня. ГДЕ ЛОГИКА? Или нам нужны рабы готовые за копейки пахать, а кто не готов – тому 4 дня работы, чтобы привыкали за копейки работать?» – и еще один риторический вопрос.

«Интересно как это вписывается в путинскую концепцию борьбы с бедностью? Едва ли работодатели согласятся платить своим работникам за 4 рабочих дня как за 5», – разумно рассуждает сибиряк.

«А платить будут как при пятидневке? Если так, то я за. А если серьезно, то, наверное в России очень высокая производительность труда, или же депутаты для себя это готовят, тяжело высидеть 5 дней подряд», – считает петербуржец.

«Нужно завести побольше мигрантов, тогда можно вообще не работать», – иронизирует напоследок россиянин.