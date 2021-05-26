В Волгограде 16-летняя девушка и 41-летний мужчина пойдут под суд за убийство 17-летней

В городе Михайловке Вологоградской области перед судом предстанут 41-летний мужчина и его 16-летняя сообщница. Против них возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц с целью скрыть иное преступление, передает областное управление СКР.

В мае прошлого года мужчина обманом уговорил на встречу 17-летнюю девушку, с которой состоял в отношениях. В итоге он похитил несовершеннолетнюю, вывез в промзону, связал и пообещал отпустить лишь в том случае, если она согласится наладить с ним общение.

Также насильник угрожал расправой не только в отношении девушки, но и ее родственников. Будучи напуганной, потерпевшая согласилась на уговоры, но по возвращении домой пригрозила обращением в полицию, если он еще раз попробует с ней встретится.

Уже в августе, опасаясь обращения девушки в органы, мужчина настроил против своей жертвы ее 16-летнюю подругу. В августе они разработали план, по которому заманили девушку на съемную квартиру, вывезли в лес и задушили ремнем.

Напарница злоумышленника, воспользовавшись телефоном убитой, некоторое время имитировала переписку с ней в соцсетях, чтобы позже запутать следствие.

Против 41-летнего обвиняемого также возбуждены дела по статьям о похищении несовершеннолетней, вовлечении подростка в совершение особо тяжкого преступления, уничтожении чужого имущества и незаконном хранении огнестрельного оружия.