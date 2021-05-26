В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы на тепло в России. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главы ведомства Виталий Королев.

По словам замглавы ФАС, тарифы на теплоэнергию будут формироваться исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний, которые должно будет определить ведомство, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям. Королев добавил, что эталоны планируют вводить постепенно и в нескольких регионах компании уже изъявили желание поучаствовать в пилотах с 1 июля 2022 года.

Виталий Королев считает, что введение эталонов позволит избежать роста тарифов из-за чрезмерных расходов теплоснабжающих компаний, в частности, на ремонтные работы, топливо и транспорт, которыми они оправдывают повышение тарифов. «Они (эталоны, прим. ред.) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — заявил замглавы ФАС.

В настоящий момент тарифы на тепло ежегодно устанавливают органы регулирования в субъектах. Стоимость услуг основывается на расходах предприятий, которые они способны доказать.

Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.

Несмотря на обоснованность решения, в Сообществе потребителей энергии указывают на то, что в основе методики могут оказаться совсем не эталоны, а простое усреднение. По их словам, такая, «не самая лучшая», практика уже применялась в аналогичных проектах для сбытовых надбавок и тарифов на электросетевые услуги. В организации отметили, что при подобном подходе вряд ли можно ожидать иного результата и на этом рынке.

Специалисты также считают, что риски усредненного тарифа заключается в том, что он может не учесть все затраты конкретных теплоснабжающих предприятий, а в случаях с низким тарифом — наоборот, покрыть все затраты компании, но оказаться менее выгодным для потребителя.