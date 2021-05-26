Праймериз ЕР добрался до сайтов знакомств – кандидат ищет сторонников в Tinder

25-летний кандидат в кандидаты в депутаты Виталий Лебедев решил попытать счастье на праймериз «Единой России» с помощью саморекламы в Tinder, только вот искал он там не девушку, а избирателей. На это обращают внимание «Открытые медиа».

Как объяснил изданию сам кандидат, приложение для знакомств ему вполне подходит для агитации и поиска сторонников, так как он работает в частном секторе и не обладает административным ресурсом: «Tinder в этом плане подходит — там есть поиск по геолокации. Люди в округе посмотрят и смогут проголосовать. (...) Я не бюджетник, не директор школы, мне в этом плане сложнее», — говорит он.

На сайте он указывает, что намерен бороться за накопительную пенсию и снижение давления на бизнес, однако «Открытые медиа» отмечают, что молодой человек намерен отстаивать легализацию в России частных военных компаний и введение российских миротворцев на территорию Украины на границу между подконтрольными Киеву территориями и непризнанными ДНР и ЛНР. Напомним, что Украина настаивает на противостоянии с РФ, а не с сепаратистами, и едва ли согласится на появление в зоне боевых действий «российских миротворцев».

Г-н Лебедев работает в отделении международной консалтинговой фирмы Delloite и, очевидно, занимается политической деятельностью, однако в реестр «иностранных агентов» он не внесен.