Пермский депутат Госдумы взялся за борьбу с ЛГБТ-правозащитниками в Facebook

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко потребовал от прокуратуры закрыть в Facebook сообщество правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть»*. Об этом пишет телеграм-канал Sota со ссылкой на пресс-секретаря организации Тима Бесцвета.

В «ЛГБТ-сети» отмечают, что это уже четвертая попытка заблокировать их информационные ресурсы.

Важно отметить, что для единоросса Сапко особенно важно акцентировать приверженность скрепам, поскольку он в личных соцсетях уже вовсю ведет кампанию на праймериз «Единой России».

Например, между попытками обесточить социальные ресурсы ЛГБТ-правозащитников он выкладывает добрые ролики про слона, которому помогают выбраться из ямы с помощью экскаватора, и фотографии с представителями духовенства.

По заявлению депутата прокуратура заказала экспертизу сообщества «ЛГБТ-Сети» у ГБУ ДОЦ ППМС «Развитие» в Петербурге. Эксперты этой организации подтвердили, что на странице в Facebook на самом деле создается «привлекательный образ гомосексуализма, который ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни».

Административный иск о закрытии сообщества в Facebook рассмотрит Смольнинский суд Петербурга 29 июня.

* БФ «Сфера», являющийся организацией-оператором Российской ЛГБТ-сети, 01.03.2016 был внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента