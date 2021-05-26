Дело полицейского-убийцы трансженщины направлено в прокуратуру. Ему грозит до 15 лет

Экс-сотрудник Патрульно-постовой службы в Новосибирске Денис Калинин может сесть в тюрьму на срок до 15 лет, пишет Readovka со ссылкой на правозащитников «Зоны права».

В октябре минувшего года служащий убил трансгендерную девушку Викторию Басаковскую. Преступление произошло в деревне Бурмистрово, за пределами которой позже 21-летний сержант спрятал тело.

При этом Калинин ампутировал Басаковской палец, чтобы разблокировать ее телефон и писать с него сообщения близким убитой, чтобы запутать следствие.

Известно, что молодой человек действовал не из ксенофобных побуждений, а из ревности. До весны 2020 года они Калинин состоял в отношениях с Басаковской.

Сначала экс-полицейский активно участвовал в поисках убитой, но после начал путаться в показаниях и в итоге сдался следствию.

Сейчас обвинительное заключение передано в прокуратуру. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.