Андроцид среди цыплят мужского пола окажется вне закона на немецких фермах с начала 2022 года, сообщает российская общественная организация «Голоса за животных».

Зоозащитники возмущаются тем, что ежегодно в мире в яичной промышленности убивают 7 миллиардов цылят-петушков. Их содержание считается невыгодным для выращивания мяса на продажу, а для получения яиц они по понятным причинам непригодны.

Особенно удручают методы ликвидации непригодных для животноводства особей. На некоторых фермах цыпоят до сих пор измельчают живьем в мясорубках.

При этом не придется заводить целые приют для петушков, где те будут проживать свою декоративную жизнь. Вместо этого создана новая технология, определяющая пол эмбрионов в отложенных яйцах. Петушкам просто-напросто не будут давать вылупляться.

Примеру Германии в 2022 году последует и Франция, а следом может присоединиться Испания. В Швейцарии уже запретили измельчать цыплят негуманным способом. В Италии ассоциация производителей яиц добровольно пообещала гуманизировать отбор особей.

По данным волонтеров «Голоса за животных», в России ежегодно убивают 150 миллионов новорожденных петушков. Столько же кур на протяжении двух лет несут яйца, после чего ликвидируются.

«Предотвратить эту жестокость каждый может уже сейчас, отказавшись от потребления яиц и предпочитая пищу растительного происхождения», — пишется в обращении организации.