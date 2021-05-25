Сегодня в Москве комфортная погода и 22 градуса, в конце мая ожидаются заморозки

Во вторник Москва и Московская область окажутся под влиянием антициклона, максимальная температура в столице достигнет отметки в 20-22 градуса тепла, по области — в 23 градуса. Об этом сообщает портал Метеоновости.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 мм ртутного столба. При переменной облачности осадков не ожидается. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Относительная влажность составит около 40%.

Метеорологи отмечают, что погода в целом комфортная, атмосферное давление немного выше нормы, при этом кислородный режим благоприятный.

«Такие внешние условия не оказывают дополнительной нагрузки на организм метеочувствительных людей», — сообщают специалисты. Однако весеннее цветение остается фактором риска для лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям. В данный момент в воздухе содержится большое количества различных аллергенов, поэтому следует соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется принимать прописанные врачом лекарства и иметь с собой антигистаминные средства.

Специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова между тем рассказала РИА Новости, что в конце мая — начале июня погода в Москве будет холодной, а в некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустятся до отметки чуть ниже нуля. Она также отметила вероятность возникновения заморозков в утренние часы.