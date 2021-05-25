Партия "Новые люди" знает, как сделать школьников миллионерами

Есть в России несколько мифов, которые продолжают жить и поддерживаться системой. Например, что люди не хотят работать на себя и зарабатывать самостоятельно. Что им комфортней, когда есть запрос от государства и его контроль.

Исследование ВЦИОМ, наоборот, показывает, что 60% россиян хотели бы сами стать предпринимателями, 62% родителей видят в этом статусе своих детей. При этом на вопрос, готовит ли школа к самостоятельной жизни, положительно ответили лишь 10% участников исследования. А в вузе подготовку к будущей профессии считают эффективной всего 33% опрошенных.

«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа продолжает выпускать людей с устаревшими навыками, удобных работников уходящей эпохи индустриализации. Нужны новые люди – свободные и инициативные. Компетенция XXI века – это предпринимательство. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей», – поддерживает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Его партия и выступила заказчиком исследования в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов от 12 до 60 лет. Уже несколько лет под попечительством Алексея в Москве и 12 регионах России работает сеть предпринимательских клубов для школьников «Школа дела». В ней основы бизнеса детям преподают студенты факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова. За это время 10 тысяч студентов обучили сотни тысяч школьников. Это каскадная система на принципах наставничества, обучение идет в формате клубов. 15-летнему сложно воспринимать то, что рассказывает 30-40 летний эксперт. Поэтому в клубе школьники перенимают опыт молодых предпринимателей – студентов и выпускников до 25 лет.

А им есть что рассказать. 20-летняя Анастасия на третьем курсе нашла дело жизни и уже сформировала команду единомышленников. 19-летний Глеб боялся начинать свое дело, боролся с зажимами, прошел бизнес-интенсив, нашел инвестора и открыл кожевенную мастерскую. 21-летний Артемий съездил со школой на сбор ягод, заработал 14 тысяч рублей, понял, сколько достается владельцу полей и пошел учиться бизнесу к «Капитанам». Сейчас он открыл коворкинг в Белгороде.

«На втором курсе я по программе «Капитанов» работал с 11-классниками, могу точно сказать, запрос на такое обучение есть», – говорит он.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками. У нас есть такие выпускники, и они готовы быть наставниками, передавать свой опыт и делиться знаниями», – считает руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков.

В планах партии – продолжить масштабирование и присоединить к образовательной программе еще 30 регионов уже осенью 2022 года.

«Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?» – задает уже риторический вопрос итог лидер Новых людей.