Макрон заявил о продлении масочного режима во Франции до конца июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о продлении масочного режима до конца июня. Об этом пишет WEK.ru.

Эмманюэль Макрон рассказал французам, что они все еще должны носить маски, во время своей поездки в Пон-Сен-Мари в департаменте Об.

19 мая во Франции начался новый этап отмены карантинных ограничений. В связи с этим в стране снова открылись магазины, террасы кафе и ресторанов, кинотеатры и музеи.

Несмотря на это, президент Франции призвал граждан соблюдать меры безопасности. «Мы не должны слишком быстро расслабляться», – отметил он. По словам Макрона, в стране все еще слишком много людей остаются непривитыми, а также существует риск переполненных больниц.

«Я сыт по горло масками, как и вы», – сказал Макрон. Он призвал людей продолжать вакцинацию, подчеркнув важность этого решения и отметив необходимость постепенного выхода из карантина. «Я думаю, что мы все еще на правильном пути, ситуация сейчас лучше, чем три недели назад и даже лучше, чем шесть недель назад», – заключил президент.

Согласно последним данным, за все время во Франции зарегистрировано 5,92 млн заражений, умерло 108 тысяч, сейчас болеют 275 тысяч человек.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал, что распространение коронавируса пока еще остается на высоком уровне в стране, фиксируется почти 18 тысяч случаев ежедневно, однако это меньше чем полтора месяца назад, когда заболевших было больше 40 тысяч случаев в сутки.