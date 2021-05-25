Bloomberg: Россия может повторить ситуацию с захваченным самолетом

Журналисты Bloomberg считают, что Белоруссию необходимо наказать за посадку авиалайнера, в котором летел основатель оппозиционного ресурса NEXTA Роман Протасевич, чтобы подобное не повторилось в других странах, прежде всего, России и Китае.

Как пишет МК, в публикации агентства отмечается, что имеет смысл ввести санкции против белорусских госкомпаний, приносящих значительную часть национального дохода. При этом существует угроза, что такое решение может способствовать поглощению Белоруссии Россией, отмечают авторы. В статье также говорится о том, что в Минске есть и те, кто будет этому сопротивляться, поэтому Западу не стоит остерегаться данного шага.

«Если Белоруссия может делать подобное без особых последствий, то почему что-то такое не может совершить Россия, чья территория обширней, а обойти её сложнее?» — подчеркивается в статье.

Отмечается, что на подобные действия может быть готов и Китай, который уже продемонстрировал, что способен добраться до других стран, чтобы найти диссидентов. В пример приводится история с законом о репатриации преступников, который вызвал протесты в Гонконге. «Западу нужно четко показать, что таких действия неприемлемы», — говорится в материале.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, стало известно о задержании в аэропорту Минска основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет, в котором летел Протасевич из Афин в Вильнюс, приземлился якобы из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. По данным Народного антикризисного управления, военный истребитель, который Александр Лукашенко поднял в воздух для перехвата гражданского борта, маневрами угрожал судну и потребовал проследовать за ним, после чего пилот был обязан подчиниться.