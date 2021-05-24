Вильфанд предупредил о сильной жаре и пожароопасности в Поволжье и на Урале

Волна тепла по-прежнему наблюдается на Урале и в Поволжье, температура воздуха в ближайшее время там будет достигать 37 градусов. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра отметил, что период сильной жары и волн тепла сохраняется уже более двух недель. «Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири», — сказал синоптик и добавил, что ожидается температура на 8-12 градусов выше нормы.

Вильфанд добавил, что столь высокие температуры негативно сказываются на здоровье людей, а также создают риск высокой пожарной опасности, которая сохранится в этих регионах еще на пять дней.

Аномальная жара останется в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области. В Челябинской области воздух прогреется до 36-37 градусов, в Омской области ожидается от 36 градусов, в Екатеринбурге температура превысит 30 градусов.

«В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы», — отметил синоптик.

Вильфанд напомнил, что 22 мая в нескольких городах Поволжья были побиты температурные рекорды. Так, в Уфе новый рекорд для этого дня составил 31,6 градуса, в Оренбурге — 32,2 градуса, а в Самаре — 33,1 градуса.

В понедельник Москве, как прогнозирует метеоролог, будет стоять чуть более облачная погода, температура воздуха 17 — 19 градусов, возможен небольшой кратковременный дождь. В целом на этой неделе ожидается солнечная погода, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон будет на один-два градуса выше нормы.