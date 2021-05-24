"Трезвая Россия": Наркотики, сигареты и алкоголь уносят жизни 1 млн россиян в год

Эксперты проекта «Трезвая Россия» считают, что в России более пяти миллионов человек (3,5% населения страны) страдают от наркотической зависимости. На учете состоят лишь 600 тысяч, но более реалистичной картиной эксперты считают цифру в 10 раз больше, так как лишь один из 10 наркоманов попадает на учет.

Кроме того, специалисты уверяют, что каждый год в РФ от наркотиков, алкоголя и табака погибают более миллиона человек, а за последние 35 лет эти зависимости унесли жизни более чем 30 миллионов россиян.

«Более 20% всех курящих жителей России начали курить в возрасте 14–15 лет. По итогам проведенного нами экспертного исследования, в числе опрошенных подростков 14–18 лет более 40% мальчиков курят, девушек около 7%», — передает РИА Новости заявление «Трезвой России». При этом число несовершеннолетних наркоманов за последние пять лет выросло как минимум на 60%.

Отмечается, что курение среди детей сильнее всего развито в техникумах: там курят 73% юношей и 65% девушек.