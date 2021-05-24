Суд в Воронеже истребовал 1 млн морального ущерба от МВД за пытки студентов в полиции

В Воронеже Центральный районный суд удовлетворил иск местного жителя Максима Гребенюка, который подвергся пыткам в отделе полиции №4 вместе со своим товарищем Сергеем Троянским. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на адвоката «Зоны права» Сергея Локтева.

МВД обязали выплатить миллион рублей потерпевшему в порядке восполнения морального ущерба. В исковом требовании речь шла о четырех миллионах рублей.

В мае 2018 года оперуполномоченные Олег Соколовский и Сергей Косьяненко задержали студентов и начали требовать от них признаться в краже смартфона у общей знакомой.

Молодые люди от самооговора отказались. На парней надели наручники, надели на голову пакеты с налитым в них нашатырным спиртом и начали душить, при этом надавливая на цепь наручников, причиняя боль.

Из отделения студентов отпустили только спустя шесть часов. Они сразу же зафиксировали у медиков кровоподтеки на рука и следы насилия.

В результате силовики оказались на скамье подсудимых. В сентябре Косьяненко был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, а Соколовский – к трем годам.