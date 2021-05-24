Рособрнадзор: Сдать ЕГЭ можно будет без прививки и ПЦР-теста

Если в регионе, где проходит сдача Единого государственного экзамена, не установлено требования по ношению масок и перчаток в учебном учреждении, ученикам не нужно будет придерживаться этого правила, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Также не нужно будет предоставлять справки о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Лишь на входе у учеников будут проверять температуру бесконтактным термометром. Тем же, у кого есть хронические заболевания, вызывающие симптомы ОРВИ и повышение температуры (например, аллергия) необходимо будет предоставить справку о подтвержденном диагнозе.

Решение о допуске будет принимать медработник на экзаменационном пункте.

При этом маски и перчатки обязательны для использования организаторам и наблюдателям на экзаменах. А расстояние между экзаменуемыми должно быть не менее 1,5 метра.