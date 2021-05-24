Главного редактора Baza отпустили из отдела полиции под обязательство о явке

Главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом он сообщил в Telegram.

«Воздух свободы после часа в отделе полиции пьянит невероятно... Я так до сих пор и не понимаю, почему я здесь оказался. С меня взяли обязательство о явке завтра, я должен приехать в отдел полиции. И что-то мне там объяснят и расскажут, почему я вдруг оказался в розыске», — отметил Могутин.

Журналист сообщил о своем задержании вечером 23 мая. «Очень странная ситуация. Меня остановили на улице, оказывается, я числюсь в какой-то ориентировке. Сейчас меня везут в ОВД «Китай-город», причём, инспектор говорит, что сам не знает, с чем связано моё задержание», — написал он.

Baza пишет, что задержание Могутина, вероятно, связано с работой на несогласованном митинге 21 апреля в Москве. Сообщается, что несколько недель назад к журналисту Telegram-канала Петру Коронаеву также приходил сотрудник полиции, которого встретила его бабушка. Правоохранитель заявил женщине, что «заменяет» участкового, и спросил где проживает Пётр, попросив дать его номер телефона.