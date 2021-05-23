Закрылось СМИ "Новости Киселевска", чей редактор покинула страну после нападения

Журналистка Наталья Зубкова заявила о закрытии сайта «Новости Киселевска». Она, являясь главредом издания, долгое время разоблачала коррупцию в городе, регионе, писала на злободневные темы.

Сейчас Зубкова находится за пределами России. В феврале она покинула Кузбасс после того, как на нее напал неизвестный возле подъезда и пригрозил убить ее дочерей, если журналистка не прекратит деятельность.

После следователь нагрянул на съемную квартиру журналистки в Екатеринбурге, хотя Зубкова никому не сообщала свое временное место жительства. Тогда она и решила покинуть страну.

«Благодаря действиям представителей органов власти, благодаря действиям правоохранительных органов, действиям и бездействию прокуратуры, Следственного комитета и всем доброжелателям сайт перестает существовать. Этот проект изжил себя морально, он больше не актуален. Жителям Киселевска не нужно какое-либо свободное издание», — цитирует «Медиазона» Наталью Зубкову.