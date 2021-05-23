Задержан мужчина, избивший оппозиционного журналиста в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело на мужчину, подозреваемого в избиении журналиста издания TochkaNews.ru Антона Пантина.

Ранее Sobesednik.ru писал, что журналист связывает нападение на него с его намерением участвовать в грядущих губернских и местных выборах.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на главк МВД ХМАО, задержан человек, который может быть причастен к преступлению, произошедшему в городе Югорске. Пока он не дает никаких пояснений. Дело возбуждено по уголовной статье о побоях.

В управлении уточнили, что задержанный ранее не был судим ни по административным, ни по уголовным статьям. Он также не имеет никакого отношения ни к политической, ни к общественной жизни, имеет рабочую специальность.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе прекратило существование издание «Новости Киселевска», чей редактор покинула страну после нападения и угроз в адрес дочерей.