Президент Бразилии без маски, а Кинг обиделся на Роулинг. Новости к утру 23 мая

Глава британского министерства обороны Бен Уоллес выразил обеспокоенность в связи с высокой активностью российских кораблей вблизи берегов государства. Он назвал РФ «противником, который представляет угрозу номер один», передает «РИА Новости».

Также глава ведомства в Лондоне отметил, что в Ирландском море недавно была замечена российская подлодка, а подобное присутствия там не замечалось давно.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил российских пациентов, что граждане, привившиеся от коронавирусной инфекции, в случае заболевания будут иметь менее выраженный постковидный синдром, передает ТАСС.

Пациент, получивший прививку, как правило, если заболевает, сталкивается лишь с локальным поражением организма на уровне носоглотки. Непривитый организм рискует подвергнуться вирусу полностью, когда тот опустится до легких.

Служба общественного здравоохранения Британии огласила данные исследований об эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca при защите от индийских штаммов COVID-19. Последняя оказалась менее эффективной (60%), а вот две дозы Pfizer защищают организм от индийского ковида на 88%, пишет «Интерфакс».

Последовательный противник антиковидных мер президент Бразилии Жаир Болсонару оштрафован властями штата Мараньян. Там он по прибытии устроил встречу, на которую прибыли более ста человек, без обеспечения санитарного контроля и сам при этом был без маски.

Болсонару изначально отрицал опасность COVID-19, а после того, как перенес вирус сам, начал критиковать антиковидные меры с экономическими аргументами.

Писатель-фантаст Стивен Кинг в интервью изданию The Daily Beast пожаловался, что авторка книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обиделась на него, когда он поделился мнением в дискуссии о романе «Дурная кровь».

В книге Роулинг речь идет о серийном маньяке, который, примеряя на себя одежду из женского гардероба, совершал преступления против женщин. Писательницу обвинили в трансфобии, а Стивен Кинг поддержал сообщество критиков.