"Обидно, что центр "Э" не знает в лицо": Президент DNS пожаловался на слежку

Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев рассказал на личной странице в Facebook, как, по его словам, 20 мая во Владивостоке за ним следили сотрудники центра «Э».

В тот день предприниматель встретился с новосибирским депутатом Сергеем Бойко, сторонником Алексея Навального. Алексеев демонстрировал политику Фестиваль мидий, планируемый к проведению в северном регионе. Также, по словам коммерсанта, они обсуждали развитие индивидуального электротранспорта.

После встречи за Алексеевым до его дома шли «целых два оперативника». Предприниматель сразу же заметил это и, уже приблизившись к подъездной двери, не стал ее открывать, а начал смотреть на оперативников.

Те же сначала в ответ начали смотреть на него, а после достали телефоны, будто им необходимо связаться. На уточняющий вопрос предпринимателя, к кому мужчины намерены попасть в этом доме, незнакомцы ответили: «К девочке». После один из них пояснил, что они не вместе.

Когда бизнесмен предложил им вместе «подождать девочек», один из сталкеров обратился ко второму «Ладно, пошли» и оба ретировались.

«Мне конечно обидно, что сотрудники центра “Э” не знают меня в лицо. Давайте я приду к вам и выступлю с какой-то лекцией, чтобы меня потом было легче опознать “на задании”. Ну и уважаемые сотрудники, блин, ну можно же не так топорно работать? Т.е. думаете это совсем не палево, когда ночью сразу два мужика бегут за мной к подъезду, чтобы успеть проскочить в открытую дверь?»

– раскритиковал методы внешнего наблюдения Алексеев на своей странице.

Также совладелец DNS посетовал на «погружение в полицейское государства» и отметил, что депутат Сергей Бойко — «интересный и харизматичный человек».