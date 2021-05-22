В мире появилось 9 новых миллиардеров благодаря продажам вакцин от коронавируса

В мире появилось девять новых миллиардеров благодаря прибыли фармацевтических компаний, производящих вакцины против COVID-19. Об этом пишет Oxfam со ссылкой на данные альянса People's Vaccine Alliance.

Список новых миллиардеров с состоянием в $4,3 млрд возглавил гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель. За ним идет сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд), иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер оказался на третьем месте с состоянием в $2,2 млрд.

Далее следуют Нубар Афеян, председатель Moderna (1,9 миллиарда долларов), Хуан Лопес-Бельмонте, председатель ROVI (1,8 млрд), Роберт Лангер, ученый и один из основателей Moderna (1,6млрд), Чжу Тао, соучредитель и главный научный сотрудник CanSino Biologics ( 1,3млрд), Цю Дунсю, соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1,2 млрд), Мао Хуэйхуа, также соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1 млрд).

Как отмечает People's Vaccine Alliance, совокупное состояние всех 9 новых миллиардеров оценивается в размере 19,3 миллиарда долларов, что достаточно, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза, однако эти страны получили лишь 0,2% общемирового количества вакцин из-за огромной нехватки доступных доз.

По словам менеджера Oxfam по политике в области здравоохранения Анны Марриотт, вакцины финансируются за счет государственных средств и должны быть общественным благом, а не возможностью для частной прибыли. «Нам необходимо срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли увеличить производство вакцин, снизить цены и вакцинировать мир», — заявила она.

People's Vaccine Alliance –движение гуманитарных и правозащитных организаций, экспертов в области здравоохранения, религиозных лидеров и экономистов, которые выступают за то, чтобы вакцины от коронавируса производились в глобальных масштабах, без права защиты на интеллектуальную собственность и были доступны для людей всех стран бесплатно.