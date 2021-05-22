"Такие разговоры уже ведутся": Венедиктов раскрыл план властей по обязательной вакцинации

В последнее время в Москве заговорили о риске начала третьей волны коронавируса. Как минимум, на такие мысли многих спикеров наталкивает недавно обозначившийся рост статистики заболеваемости и госпитализации в столице. Причем отдельно отмечается, что наибольшие тревоги по этому поводу возникают у федерального центра и столичных властей, которые рассчитывали в скором времени объявить о победе над вирусом, что очень важно в рамках начавшейся предвыборной кампании перед сентябрьским голосованием.

Косвенно догадки экспертов о нервозности властей по поводу роста «ковидной» статистики в городе могут свидетельствовать и недавние высказывания мэра Москвы Сергея Собянина, который откровенно посетовал на безответственное отношение горожан к проблеме и, прежде всего, к вопросу вакцинации.

Впрочем, многие сторонние наблюдатели сразу же напомнили Сергею Семеновичу о том, что низкая активность населения в рамках программы массовой иммунизации во многом обусловлена действиями самих властей в период пандемии, которые подорвали доверие граждан к ним.

Наибольшую тревогу во всей этой истории вызывает тот факт, что различные источники начали осторожно прощупывать почву, заводя дискуссию о возможном введении обязательной вакцинации в стране. Причем, как утверждает российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, все действительно может идти к введению подобных норм, по крайней мере, добавляет он, такие разговоры уже ведутся.

«Если говорить о низких показателях по привитости – да. Формально у нас в Москве примерно 7,5 миллионов избирателей, и 1,3 миллиона от них – это очень мало. Полагаю, что мы движемся к введению обязательных прививок для отдельных категорий граждан. Есть разговоры, которые уже ведутся по этому поводу.

К примеру, для учителей в школах с 1 сентября. Мы ведь знаем, что больницы, институты и школы – это места наиболее активного распространения вируса.

Вопрос как раз стоит по работникам медучреждений, вузов и школ. Я лишь предполагаю. Какими будут конкретные решения, мне неизвестно.

Реально власти удивляются, как минимум в Москве. Они считают, что все необходимое сделали, но мощности при этом все равно простаивают. Прививок с запасом. Стоят все эти медсестры, посты, но люди не приходят. Дело в том, что все, кто хотел, уже пришел. А это примерно 18% от всего взрослого населения. Это ведь вообще ни о чем. И когда ты говоришь им, что они сами вызывают недоверие, тут же спрашивают, а как это доверие вызвать. Я говорю: вызвать доверие за полчаса нельзя, оно вызывается путем долгой работы», – заявил Венедиктов в эфире «Эха».