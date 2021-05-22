СК нашел хищения 4,5 млрд на стройке Минобороны. Фигурант оказался смекалистым

Следственный комитет заинтересовался деятельностью подрядчиков Министерства обороны РФ, учрежденных ведомством, однако в ходе разбирательства выяснилось, что к хищениям почти 4,5 миллиарда рублей на строительстве спецобъектов по госконтрактам причастна одна лишь ООО «М-Строй», учрежденная фирмой, которую основало, в свою очередь, Минобороны.

Причем главный подозреваемый, на которого после долгого молчания сослались фигуранты, стал замруководителя фирмы Дмитрий Пипко, продемонстрировавший не дюжую изобретательность по сокрытию следов преступления.

Как пишет «КоммерсантЪ», перед обыском он долго под разными предлогами просил силовиков подождать с той стороны двери, пока сам уничтожал три своих телефона в микроволновке: другие же улики он уничтожил заранее.

Например, как рассказал гендиректор его фирмы, то есть непосредственный начальник Пипко, первичную бухгалтерию он вывез ещё в 2018-2019 годы, да так, что её до сих пор никто не нашел.

Он же, судя по словам гендира, «дал указание безвозвратно удалить электронную базу данных фирмы», где были сведения о закупках.

Поработал г-н Пипко и с фигурантами дела, включая своего руководителя: им поступили указания избегать однозначных ответов на все вопросы следователей, отвечая лишь выражениями «типа "не помню" и "затрудняюсь сказать"».