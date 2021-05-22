Детский омбудсмен потребовала вернуть смертную казнь для педофилов

Для педофилов необходимо вернуть смертную казнь или сажать их пожизненно. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в разговоре с РИА Новости.

На вопрос агентства о том, действительно ли она считает, что необходимо отменить мораторий на смертную казнь, омбудсмен ответила положительно.

«Я считаю, что нужно подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас, и общество к этому не готово... Но по крайней мере, надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силы, их труд использовать на благо общества. Я – за то, чтобы они не выходили», – рассказала она.

Мишонова добавила: такая жесткая мера по отношению к педофилам необходима, потому что «почти в 100% случаев случается рецидив» и это невозможно вылечить. «И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», – заключила уполномоченный по правам ребенка.

Детский омбудсмен также ответила на вопрос журналистов кто виноват в трагедии в Казани. «К этой истории много вопросов. И совершенно очевидно, что в этой ситуации, кроме этого самого парня, очень много людей, которые могли взять на себя ответственность за этот его поступок. Он не один виноват. Виновата система, виновата семья, виновата система образования», – рассказала она.