За проезд передаем! Правительство против бесплатного проезда для детей до 16 лет

Профильная комиссия правительства РФ дала отрицательный отзыв на законопроект депутата от ЛДПР Максима Зайцева, ещё в марте предложившего сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет. В кабмине решили, что за это должны будут платить регионы, а у них нет таких денег.

«Установление права на совершение пассажирами в возрасте от семи до 16 лет неограниченного количества бесплатных поездок потребует выделения дополнительных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации (...) Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», — говорится в отзыве правительства (цитата по ТАСС).

Отметим, что закон был представлен депутатом Зайцевым 24 марта, ровно через месяц после того как президент России Владимир Путин подписал другой законопроект, который запрещает высаживать безбилетников возрастом до 16 лет из общественного транспорта: он начал действовать с 7 марта, а с 1 мая за это предусмотрена ответственность для водителей и кондукторов.

Депутат Зайцев также ссылался в своем предложении на этот законопроект, однако в правительстве считают, что он все же не призван предоставлять бесплатный проезд подросткам на постоянной основе.