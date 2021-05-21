В РФ предложили ввести обязательную психологическую диагностику учеников и педагогов

Обязательную ежегодную диагностику учеников и учителей для определения их эмоционального состояния предложил ввести АНО «Институт прогрессивного образования» (ИПО).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо ИПО, направленное вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

По мнению экспертов, это необходимо сделать в «целях предотвращения травли учеников и учителей». Работу предполагается проводить с учениками, педагогами, а также представителями администрации учебных заведений.

Как говорится в письме, предлагаемая диагностика подразумевает не только общее тестирование на психотипы, но и определение актуального эмоционального состояния, в том числе выявление выгорания, психологических расстройств и стрессовых состояний.

Предлагается также проводить на постоянной основе лекции, занятия, групповые сессии по вопросам коммуникации и «ненасильственного общения», обучать участников образовательного процесса современным методам борьбы со стрессом, особенно в период проведения аттестационных работ и экзаменов.

Вице-премьера просят расширить школьный штат психологов, а также обновить программу подготовки психологов в профильных вузах с учетом современных проблем, таких как кибербуллинг, киберсталкинг и т. д.

По словам Голиковой, письмо она пока не получила, при этом вице-премьер отметила, что оно будет обязательно рассмотрено при получении.

В письме также говорится о постоянном стрессе, который испытывают современные школьники, и отмечается нехватка школьных психологов. По оценке сотрудников института, сегодня на одного специалиста приходится 500 и более учеников.