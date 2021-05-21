В столичном регионе объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогностической карте исследовательского центра, предупреждение продлится с утра до вечера. «Период предупреждения с 09 часов 21 мая до 21 часа 21 мая», — говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в столице пройдет кратковременный дождь. Днем в Москве ожидается от 16 до 18 градусов, по области — 14-19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов, в Подмосковье будет 8-13. Местами порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

В выходные в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, в Подмосковье ожидается 17-22. В воскресенье возможны кратковременные дожди.

В центральных областях России 21 мая продолжится понижение температуры. «Хотя погода остается теплее обычной, но теперь всего на несколько градусов. Преобладающая температура ночью 7-14, днем 15-22, на юге до 25», — сообщил Гидрометцентр.