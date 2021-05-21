Украина на 4 месяца приостановит импорт электроэнергии из Беларуси и России

На сайте Нацкомиссии Украины опубликован документ, сообщающий о приостановке импорта электроэнергии из России и Беларуси, пишет «Интерфакс».

Проект этого решения будет обсуждать на заседании Нацкомиссии 26 мая. Предполагается, что всем победителям аукционов на доступ к межгосударственному сечению будут возмещены средства.

С апреля по декабрь 2020 года украинским регулятором уже принималось подобное решение.

Одним из инициаторов решения стало Минэнерго Украины, где считают, что ориентация на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергосообщества, противоречит целям Украины в сфере энергетики и опасна для энергобезопасности. Также импорт ухудшает финансово-экономическое состояние украинских энергопроизводителей.