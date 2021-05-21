Песков рассказал о "самом страшном виде фейков" и призвал вакцинироваться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на форуме «Новое Знание», где заговорил о ковид-диссидентах — они, по его мнению, являются авторами наиболее опасных фейков в информационном пространстве. «Самым страшным видом фейков» представитель Кремля назвал заведомо ложные сообщения, которые были «сконструированы, сгенерированы».

«Кто-то с абсолютно с серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и они это научно пытались аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечим имбирем, — все это было», — признался Песков (цитата по ТАСС), отметив, что для многих россиян подобные сообщения являются чрезвычайно «вредными», так как «люди доверчивы и они не хотят вдумываться в суть информации».

Когда же один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса в один день с президентом Путиным (напомним, глава государства вакцинировался в закрытом режиме), Песков заявил тем, «кто не сделал прививку в один день с Владимиром Владимировичем» и не привился до сих пор, что «это не поздно сделать и после Владимира Владимировича». «Более того, это надо сделать», — подчеркнул он.

О провальных текущих результатах кампании по вакцинации ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, у которого отсутствие очередей в пунктах вакцинации вызвало «обиду»: в столице около полугода нет никакого дефицита препаратов, при этом она отстает ото всех европейских городов по доле привитых.