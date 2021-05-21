Нуждающихся в квартирах россиян предложили заселять в ведомственные общежития

Бывшие ведомственные общежития планируют использовать для временного проживания людей, нуждающихся в улучшении условий. О поправках, которые готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, пишут «Известия».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике Сергей Пахомов рассказал о подготовке законодательной инициативы, которая позволит ввести упрощенный порядок передачи таких зданий в муниципалитеты.

По словам депутата, после этого бывшие общежития можно будет использовать как маневренный фонд, то есть жилье, в которое временно расселят нуждающихся, заключая с ними договоры социального найма.

Как отмечает Пахомов, только в подмосковном Сергиевом Посаде таких домов больше трех.

Законопроект предполагает, что в случае зданий, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями будет заключен договор социального найма согласно нормам ЖК РФ. В случае, если дома приватизированы, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, будет заключаться договор найма в соответствии с Гражданским кодексом. Жители таких домов будут платить за наем, содержание и текущий ремонт общего имущества, а также за коммунальные услуги, но не за капремонт.