ЕС отметил столетие академика Сахарова: "Демонстрировал мужество и честность"

Пресс-служба Евросоюза опубликовала пост в память о российском академике Андрее Сахарове. В ЕС отметили, что полностью разделяют те принципы, за которые боролся советский диссидент, и подчеркнули его мужество. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения академика.

«В своей борьбе за справедливость, свободу и права человека он неустанно отстаивал ценности, которые полностью поддерживает ЕС. Сахаров демонстрировал мужество и честность, которые достойны подражания», — говорится в сообщении Европейского союза.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в своей статье, посвященной Андрею Сахарову, пишет, что действующая власть в России занимается «умышленным и постыдным умалением» памяти академика. «Позорное явление, красноречиво говорящее о положении дел в нашей стране», — заключает он.

По мнению Явлинского, те права и свободы, которые отстаивал академик Сахаров, особенно актуальны сегодня в России, где «общество лишено не только политических, но и базовых гражданских прав».

«Оболваненные, манипулируемые, запуганные, не получающие объективной информации люди не могут создавать современную экономику, а их страна не может стоять в одном ряду с ведущими промышленными державами мира».

Сегодня политик в России не может не выполнять функции правозащитника, как и Сахаров был не только правозащитником, но и политическим деятелем, уверен Явлинский.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пишет о Сахарове с другого ракурса, вспоминая моменты из детства, когда он в 1989 году смотрел заседания Съезда народных депутатов в прямом эфире и видел, как Сахаров «отказался встать под гимн, когда вокруг стоял весь зал», как Горбачев «бесцеремонно его затыкал, лишал слова и публично унижал»: