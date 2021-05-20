В Индии два штата объявили эпидемию опасного грибка "черной плесени"

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии опасного грибкового заболевания, известного как мукормикоз, или «черная плесень». Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в уведомлении, подписанном министром здравоохранения штата Раджастан Ахила Ароры, число больных мукормикозом из-за воздействия COVID-19 продолжает расти. «Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионе уже около 100 пациентов заражены опасным грибком, для них выделено специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство инфицированных проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Эпидемию мукормикоза также объявили и власти штата Телангана.

«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований», — говорится в постановлении правительства Раджастана.

Подчеркивается также, что медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения.

Ранее специалисты сообщили о случаях заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью» в России. Как отмечают врачи, мукормикоз обычно развивается у больных COVID-19 на фоне сахарного диабета и больших доз препаратов из категории глюкокортикостероидов. Он проявляется в виде характерного черного струпа на пораженных участках ткани, особенно выраженного на коже в области носа. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов.