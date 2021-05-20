Территории Юго-Восточной Азии находятся под угрозой исчезновения из-за потепления

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин рассказал URA.ru о том, что островное государство Кирибати, часть Бангладеш и низменные территории Юго-Восточной Азии могут оказаться под водой к концу этого столетия.

По мнению представителя WWF, первыми под удар попадут территории Юго-Восточной Азии, и это затронет сотни миллионов людей. «Самое печальное — это Бангладеш. Зальет части территории — сто миллионов людей придется как-то переселить, но, в принципе, само государство сохранится. Часто приводится в пример государство Кирибати. Оно еще меньше, чем Мальдивские острова, но вот оно, наверно, исчезнет одним из первых», — подчеркнул Кокорин.

Как считает эксперт, все эти территории могут исчезнуть из-за подъема уровня мирового океана к началу XXII столетия, и если человечество не предпримет меры по борьбе с этой проблемой и уровень мирового океана поднимется хотя бы на 3-5 метра, проблемы возникнут также в Нидерландах и Санкт-Петербурге.

Главной причиной повышения уровня мирового океана являются отколы ледников от Гренландии и Антарктиды, считает ведущий научный сотрудник Институт географии РАН Мария Ананичева. По ее словам, уровень мирового океана поднимается на 1-2 см каждый год из-за таяния отколовшихся айсбергов и расширения воды при повышении ее температуры.