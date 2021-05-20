Отравителя 30 опьяненных москвичей приговорили к 16 годам и взиманию 1,85 млн

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов приговорен к 16 годам колонии строго режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы.

Мужчину признали виновным в отравлении тридцати человек в столице летом 2019 года. Он знакомился с нетрезвыми гражданами на улице и угощал их напитком, в котором был подмешан препарат, от которого те теряли сознание. После Сабанов грабил граждан.

Обвинение запрашивало для него 17 лет колонии строгого режима. В итоге суд приговорил Сабанова к 16 годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму около 1,85 миллионов рублей.

Общий объем награбленного составлял более одного миллиона рублей. Установлено, что Сабанов на протяжении года переводил крупные суммы денег на счет своей болеющей матери.

Виновный осознавал, что добавляемое им вещество в газировку способно при передозировке угнетать сознание, дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему, снижать выраженность рефлексов и понижать давление.

В пяти из 30 случаев гражданам был нанесен тяжкий вред здоровью. Сообщалось, что один из потерпевших провел несколько дней в коме.