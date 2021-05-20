Омбудсмен предложила отменить судимости по преступлениям средней тяжести

Если человек был осужден по статьям уголовного кодекса небольшой и средней тяжести, он не должен оставаться с судимостью, которая «висит на нем, как вериги», уверена уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она предложила президенту провести массовую амнистию, которая исправит эту проблему.

«Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять», — передает слова омбудсмена «Интерфакс».

Москалькова настаивает на том, что никакие государственные программы и уговоры не позволяют решить проблему, когда бизнес отказывается брать на работу граждан с судимостью. Таким образом, отметка о судимости становится непреодолимой преградой для людей.