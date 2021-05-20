"Дождь" потребовал от СК завести дело из-за сообщения их журналистке с обещанием "пришить"

Редакция телеканал «Дождь» обратилась с заявлением в Следственный комитет России, сообщает само СМИ. Издание требует возбудить уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием.

В мессенджер WhatsApp журналистки Анны Фиминой ранее пришло сообщение со следующим содержанием:

«Если не прекратишь ковыряться в Кавказе - пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем»

«Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью Фиминой А., принимая во внимание ссылку отправителя на „судьбу Эстемировой“, под которой я понимаю Эстемирову Н.Х., убитую 15 июля 2009», – уточнил в заявлении главред канала Тихон Дзядко.

Тело журналистки Натальи Эстемировой было найдено в ста метрах от федеральной трассы «Кавказ» с пулевыми ранениями в голову и грудь.