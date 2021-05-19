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Вильфанд рассказал, сколько продлился аномальная жара в регионах

Общество
08:53, 19 мая 2021

Вильфанд рассказал, сколько продлился аномальная жара в регионах
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода на Урале и в Сибири продлится до конца этой недели. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, антициклон, нависший над югом Урала и Западной Сибири, привел к превышению температурной нормы.

«В Тюмени сильные дымы от лесных пожаров, потому что антициклональная погода... Это настоящий летний антициклон умеренных широт. Центр его — над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные — 10-12 градусов, и так будет до конца недели», — рассказал Вильфанд, напомнив о том, что пожароопасность в лесах сохранится на уровне 4-5 класса.

Он добавил, что антициклон стоит уже неделю, и назвал такую погоду «волной тепла» — это означает, что средняя температура за сутки долгое время превышала норму. 

Метеоролог сообщил, что уже были превышены абсолютные температурные максимумы в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и других городах. Отмечается, что в ЦФО средние суточные значения выхоили за пределы нормы только два дня.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 19 мая, в Москве 25-27 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь. 

Ранее Роман Вильфанд сообщал о том, что на этой неделе в ряде регионов России воздух прогреется до отметки выше 30 градусов.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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