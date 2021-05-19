В Смоленске под суд пойдет насильник, оставивший жертву в лесу зимой без одежды

В Смоленске местные следователи СКР завершили расследование по делу об изнасиловании и причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

34-летний мужчина в конце февраля минувшего года познакомился на остановке общественного транспорта с женщиной в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник пригласил горожанку к себе домой, чтобы продолжить распитие алкоголя, но в итоге на общественном транспорте довез ее до улицы Подлесной, поодаль от которой находился лесной массив, куда насильник вывел жертву.

Там же он надругался над женщиной, после чего собрал ее вещи в пакет и покинул место преступления, осознавая, что пострадавшая может скончатся без сезонной одежды.

На следующее утро женщину обнаружили мертвой местные жители.

Девять месяцев полицейские не могли выйти на след насильника, пока в ноябре он не попытался повторить то же преступление в отношении другой жительницы. Она сумела скрыться от маньяка и обратиться в полицию.

По горячим следам убийца был установлен и задержан. Материалы дела, подтверждающие его причастность к преступлению, переданы в суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый вину признал полностью.