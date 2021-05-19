Редакцию "Новой" оштрафовали на 200 тысяч за текст о подготовке провокаторов к митингам

В Мировом суде участка №359 Басманного района озвучен вердикт по делу о распространении заведомо недостоверной информации, пишет «Новая газета», признанная виновной в этом процессе.

В января редакция опубликовала текст о подготовке провокаторов для участия в митинге 23 января. Мероприятия, по информации авторов, проводились на базе санатория «Горизонт». В тексте автор писал, что на «учениях» так называемых «титушек» якобы тренировали для участия в драках и оказания первой медпомощи.

По административному делу против редакции истребовано 200 тысяч рублей штрафа. Также штраф в размере 60 тысяч рублей назначен главному редактору Дмитрию Муратову.

Текст был удален с сайта газеты в тот же день, когда был опубликован.