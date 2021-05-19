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МВД разработало законопроект об уголовном наказании за подделку цифровой подписи

Общество
11:21, 19 мая 2021

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за подделку цифровой подписи
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

МВД России разработало законопроект, предусматривающий уголовное наказание за неправомерные действия с электронной подписью. Об этом пишет РБК.

Согласно подготовленному ведомством документу, за неправомерное владение ключом или сертификатом электронной подписи мошеннику грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет. 

При этом отмечается, что удостоверяющим электронную подпись сотрудникам центров, умышленно не проверившим подлинность документов для выдачи усиленной электронной подписи, полагается штраф до 300 тысяч или срок от трех до четырех лет.

Как говорится в пояснительной записке к документу, усиленная электронная подпись имеет высокий уровень защиты от подделки, поэтому получатели документов с ней «зачастую не ставят под сомнение их подлинность».

В МВД рассказали, что последнее время все чаще фиксируются кражи, мошенничества, незаконное образование юрлица и отмывание денежных средств, полученных преступным путем с использованием электронной подписи. Такие преступления имеют «высокую общественную опасность», поэтому возникла необходимость создания такого законопроекта. 

С начала года количество таких преступлений достигло отметки в 184,9 тысячи, что на 31% выше показателя 2020 года за это же время.

Ранее ведомство сообщило, что запустит в декабре 2021 года сервис «Антимошенник» для борьбы с телефонными аферистами. Приложение сможет уведомлять пользователя о том, что ему звонят или отправляют сообщение с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Звонки от мошенников можно будет заблокировать.

Теги: #МВД

Рубрика: Общество

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