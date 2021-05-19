Перепись населения перенесут на месяц из-за выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поддержал идею переноса Всероссийской переписи населения на октябрь. Она должна была состоятся с 23 августа по 30 сентября в этом году. Об этом пишет «Интерфакс».

На совпадение двух мероприятий, переписи населения и выборов Госдумы, во время встречи Федерального собрания обратил внимание Андрей Турчак. Он же предложил перенести сроки переписи.

Песков заявляет, что в ближайшее время будет подготовлен формализованный документ с таким поручением. Вероятнее всего, это будет правительственный акт.

Уже в апреле возобновилась перепись населения в труднодоступных регионах России.

В Росстате ранее заявляли, что идея провести перепись в одно время с выборами — довольно неплохая.