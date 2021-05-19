Летом в России может произойти дефицит мороженого

Российские производители мороженого могут остановить свое производство летом из-за отставания в сроках обязательной маркировки продукции с 1 июня. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

По сведениям издания, из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования для маркировки продукции 40% российских производителей могут не успеть начать маркировку к 1 июня, что, в свою очередь, может привести к дефициту мороженого.

Представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей, для 30% есть риск задержки на одну-три недели, остальные не дали ответ.

Как уточняется, проблема возникла из-за того, что большинство производителей мороженого планировали работать с типографиями, но те не смогли начать работу в апреле и им пришлось покупать сложное импортное оборудование по изготовлению и нанесению марок самим.

По словам замгендиректора Союза мороженщиков России Натальи Уткиной, остановка производства хотя бы на четыре дня критична для отрасли и наличие запасов на складах не сможет компенсировать простой.

Представитель «Юнилевер Русь» также сообщил, что их резервов хватит только на две недели и перерыв в работе на месяц он не покроет, а по мнению представителя «Чистой линии», для регулярных поставок необходимо не останавливать производство.

Сеть «Верный» уже стала получать от поставщиков мороженого письма о повышении цен с начала июня в пределах 10% в связи с маркировкой

По итогу совещания Оксана Лут рекомендовала бизнесу работать на склад, чтобы не столкнуться с нехваткой продукции в июне. Минсельхоз предложил компаниям, ЦРПТ и Минпромторгу совместно выработать решение технических вопросов по работе типографий и поставкам оборудования, а глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов считает возможным до августа не применять штрафные санкции к производителям, которые не смогли подключиться к системе маркировки по объективным причинам.