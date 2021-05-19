Россияне назвали главными источниками стресса рост цен и низкие зарплаты

По данным опроса холдинга «Ромир», главными источниками стресса россияне считают рост цен и низкие зарплаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

Эксперты сделали вывод, что россияне в этом году стали меньше подвержены стрессу — в обещей сложности тревожатся 55% жителей РФ по сравнению с 79% пандемийного 2020-го. В этом году, как и в прошлом, больше всего стресс испытывали женщины — 56% против 51% мужчин.

Самыми беспокоящими граждан темами стали инфляция и рост цен (62%), низкие доходы (56%), экономический кризис (30%), рост безработицы (27%) и социальное неравенство (25%).

Отмечается, что больше всего стрессу подвержены респонденты до 40 лет (61%), с возрастом тревога россиян уменьшается — в возрастной категории от 51 до 74 лет лишь 42% испытывают это состояние.

По мнению авторов исследования, текущая реакция россиян на происходящее вполне понятна и связана с тем, что люди за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения. Сейчас все ожидают не ухудшения ситуации, а спокойствия и «стагнации».

Ранее в результате опроса, проведенного Райффайзенбанком, выяснилось, что для осуществления своей мечты более 37% россиян понадобится сумма от пяти миллионов рублей. Как отмечается, с возрастом на исполнение мечты жителям РФ требуется всё больше средств. Так, если участники опроса в возрасте 18–25 лет могут исполнить свое желание на сумму до миллиона рублей, то в группе 46–55 лет большинству респондентов (42%) потребуется более пяти миллионов.