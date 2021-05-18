В Думе объяснили чиновничью недвижимость за рубежом: распад СССР и никакой коррупции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, почему федеральный парламент не поддерживает идею по запрету владения иностранной недвижимостью для российских чиновников. Он уверен, что антикоррупционные законы работают, а имущество у представителей власти осталось за границей со времен распада СССР и вовсе не было приобретено позднее.

«Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», — пояснил Крашенинников (цитата по «Интерфаксу»).

Парламентарий оценил антикоррупционное законодательство в России как «достаточно четкое» и заверил, что всю недвижимость чиновники должны декларировать, а кандидаты в депутаты — указывать при регистрации. Также Крашенинников указал на тот факт, что теперь представителям власти запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

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