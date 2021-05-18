В ЦФО "черные риелторы" сожгли мужчину и утопили женщину ради двух квартир

В городе Ярославле две женщины в возрасте 36 и 53 лет, а также мужчина 42 лет присвоили две квартиры стоимостью 2,7 миллиона рублей. Для этого «черным риелторам» пришлось убить супружескую пару.

Сначала злоумышленники убили собственницу недвижимости. Расправа произошла на берегу реки Нерль в Тверской области, пишет ProГород76 со ссылкой на пресс-службу УСКР. После обвиняемые привязали к спине убитой два металлических диска и утопили женщину в реке.

Зная, что супруг жертвы начнет ее поиски, «черные риелторы» убили его, чтобы он не успел обратиться в полицию. Его тело было сожжено заживо недалеко от автодороги Ярославской области.

После смерти недвижимость убитой перешла третьим лицам.

Дело передано для рассмотрению по существу в Гаврилов-Ямский районный суд.