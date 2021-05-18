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Кремль посоветовал обращаться уволенным из метро за взгляды в прокуратуру

Общество
14:34, 18 мая 2021

Кремль посоветовал обращаться уволенным из метро за взгляды в прокуратуру
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о скандальном увольнении сотрудников московского метрополитена, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному», посвященном предстоящему митингу в поддержку политика.

Представитель Кремля усомнился в том, что увольнения могли происходить только из-за политической позиции работников, предположив, что речь идет об их участии в акции протеста, и посоветовал им обращаться надзорные органы в случае, если есть подозрения на нарушение Трудового кодекса. «Наверное, речь идет об участии [уволенных] в незаконных акциях? Точно мы с вами не знаем. Но скорее это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — это соответствует Трудовому кодексу. Если там есть нарушения Трудового кодекса, если граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру», — приводит ответ Пескова «КоммерсантЪ».

Напомним, что по сообщению независимого профсоюза работников метро, речь идет о сотнях уволенных (либо по надуманным основаниям, либо по собственному желанию под давлением) по распоряжению «сверху». Это подтвердили и сами бывшие сотрудники госпредприятия в разговоре с журналистами разных изданий, в том числе Sobesednik.ru

Вопросом также занимается депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который параллельно сообщает, что на тех же основаниях были уволены многие сотрудники Мосгортранса. Он написал депутатские запросы на имена руководителей «Московского метрополитена» и «Мосгортранса». «Честно говоря, совершенно не понимаю, почему коллеги уволенных ещё не ведут переговоры с работодателем о восстановлении грубо попранных прав своих товарищей, и не готовятся к забастовке. Уж машинистов метрополитена точно всех не заменишь! А не защитить своих коллег — это самому согласиться с риском увольнения по любой прихоти начальства...» — недоумевает депутат.

Отметим, что команда Навального из-за чьей утечки властям стали известны имена этих людей, уже пообещали предоставить всем незаконно уволенным юридическую помощь. При этом «Медуза» ранее связала атаку на базу данных сайта команды Навального со структурами, близкими к внутриполитическому блоку администрации президента.

Теги: #Песков #Москва #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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