В Оренбуржье до 37, на Урале теплее нормы на 10 градусов: "супержара" в регионах

В ряде регионов России на этой неделе воздух прогреется до отметки выше 30 градусов. Об этом «РИА Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам руководителя Гидрометцентра, в Южном федеральном округе ожидаются «супервысокие температуры». В частности, в Астраханской области температура воздуха повысится до 31—36 градусов. «Практически до конца рабочих дней следующей недели такая высокая температура», — сказал Вильфанд и добавил, что аналогичная погода ожидается в Калмыкии.

В Поволжье и на Урале в Саратовской, Самарской областях потеплеет до 30-35 градусов, а в Оренбургской воздух прогреется до 37.

В Свердловской области будет 30-35 градусов, в Челябинской — 30-35,. В Курганской области столбики термометров повысятся до 37 градусов, так же как и в Тюменской.

Согласно прогнозам синоптика, такая погода сохранится в ближайшие пять-шесть дней.

Как отмечает Вильфанд, в целом температура на Урале будет примерно на 10 градусов выше нормы.

На Ямале также наблюдается потепление на 10-12 градусов выше нормы. В Алтайском крае и Омской области ожидается температура 28 градусов.

При этом в Ростовской области и в Краснодарском крае температура понизится до 20-25 градусов.

Гидрометцентр также объявил оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается зной, которого не было 124 года. В понедельник, температура в столце поднимется до 28-30°C, а 18 мая, во вторник, до 31°C. По словам метеоэксперта, 17 мая в этом году станет самым жарким как минимум с конца Второй мировой войны, а если подтвердится прогноз на 18 мая, то будет побит рекорд 1897 года, когда температура днем составила 29,1°C.